От тревожности не останется и следа: учёные назвали простой способ расслабиться

Британские эксперты из Школы экологических и естественных наук при университете Бангора обнаружили, что созерцание природных ландшафтов способствует снижению тревожности.
В эксперименте приняли участие 117 взрослых добровольцев, разделенных на три группы. Первая группа сосредоточилась на природных элементах, вторая — на зданиях, третья — на общем городском интерьере. Движение глаз отслеживалось с помощью специальных очков, а после эксперимента участники прошли тесты на уровень тревожности и эмоциональное состояние, сообщает Nature.
Результаты показали, что созерцание природы заметно снижает тревожность и улучшает настроение. Ученые надеются, что это открытие поможет в проектировании городских пространств, делая их более зелеными и способствующими ментальному здоровью.
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