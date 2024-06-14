От тревожности не останется и следа: учёные назвали простой способ расслабиться

Учёные назвали способ борьбы с тревожностью

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские эксперты из Школы экологических и естественных наук при университете Бангора обнаружили, что созерцание природных ландшафтов способствует снижению тревожности.

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В эксперименте приняли участие 117 взрослых добровольцев, разделенных на три группы. Первая группа сосредоточилась на природных элементах, вторая — на зданиях, третья — на общем городском интерьере. Движение глаз отслеживалось с помощью специальных очков, а после эксперимента участники прошли тесты на уровень тревожности и эмоциональное состояние, сообщает Nature.

Результаты показали, что созерцание природы заметно снижает тревожность и улучшает настроение. Ученые надеются, что это открытие поможет в проектировании городских пространств, делая их более зелеными и способствующими ментальному здоровью.