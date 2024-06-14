Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад

Учёные раскрыли тайну формирования кислорода в атмосфере Земли

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Около 2,5 миллиарда лет назад произошло Великое кислородное событие (ВКО), радикально изменившее химический состав атмосферы и создавшее условия для эволюции сложных форм жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Исследования учёных из Университета Юты показывают, что накопление кислорода было сложным и неоднородным процессом с многократными колебаниями его уровня.

Анализ древних пород и минералов выявил, что уровень кислорода в атмосфере несколько раз поднимался и снижался, прежде чем стабилизировался около 2,2 миллиарда лет назад. Доктор Чадлин Острадер и его коллеги обнаружили, что эти колебания также происходили в морской воде, что указывает на взаимосвязь изменений в атмосфере и океанах, сообщает Nature.

До ВКО атмосфера Земли была практически лишена кислорода, который производился цианобактериями и разрушался в реакции с минералами и вулканическими газами. Метод анализа стабильных изотопов таллия показал, что в период ВКО происходило активное захоронение оксидов марганца, требующее растворенного кислорода, что свидетельствует о значительном его накоплении в древних океанах.

Исчезновение редких сернистых изотопных сигнатур и обогащение таллием указывает на насыщение атмосферы кислородом, с последующим возвращением к аноксичным условиям при повторном появлении сернистых изотопов.