Камни в почках грозят будущим колонизаторам Марса: названа главная опасность открытого космоса для человека

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Учёные предупредили о последствиях колонизации Марса для здоровья астронавтов

1:21
Наука

Исследования показали, что космические полеты и галактическая радиация вызывают изменения и необратимые повреждения почек, что угрожает длительным миссиям, таким как полет на Марс.

Учёные предупредили о последствиях колонизации Марса для здоровья астронавтов
Фото: commons.wikimedia.org by Spongy101010 is licensed under Commons, the free media repository

С 1970-х годов известно, что космические полеты вызывают проблемы со здоровьем, включая потерю костной массы и образование камней в почках, отчасти из-за космической радиации.

Группа исследователей из более чем 40 учреждений изучила влияние космических условий на почки с использованием данных из космических полетов и симуляций. Результаты показали, что почки изменяются под воздействием космических условий, и основным фактором является микрогравитация, а не радиация. Это приводит к изменению переработки солей и образованию камней в почках, сообщают "Аргументы недели".

Наиболее тревожным выводом является то, что почки мышей, подвергшихся воздействию галактической радиации, получили необратимые повреждения. Это означает, что астронавтам на длительных миссиях может понадобиться диализ. Разработка защитных средств для почек в космосе может также помочь в медицинских применениях на Земле, например, при радиотерапии для раковых больных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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