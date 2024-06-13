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Мощное землетрясение и цунами грозят США: учёные предупредили о надвигающейся опасности

Учёные предупредили о мощном землетрясении и цунами в США

1:28
Наука

Эксперты предупреждают, что Соединенные Штаты могут сильно пострадать из-за угрожающих им природных катастроф. Согласно исследованию ученых существует вероятность девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров.

Учёные предупредили о мощном землетрясении и цунами в США
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

В США есть несколько потенциально опасных зон, где возможна вулканическая активность и землетрясения. Одной из самых серьезных угроз является подводная линия разлома вдоль западного побережья США. Эксперты утверждают, что это место может спровоцировать мегаземлетрясение, которое будет более мощным и разрушительным, чем предсказанная "большая встряска" в Калифорнии, сообщает Daily Mail.

Этот разлом не является одной сплошной полосой, как многие другие опасные зоны, а разделен на четыре сегмента. Это открытие предвещает гигантскую катастрофу, так как тектонические плиты могут "наехать" друг на друга, что приведет к накоплению давления и риску землетрясения в девять баллов по шкале Рихтера.

Такое землетрясение может вызвать цунами высотой до 30 метров и даже выше, что приведет к гибели более 10 000 человек. Последствия будут еще более катастрофическими из-за возможного загрязнения воды, отравлений от разложения тел, загрязнения атмосферы, почвы и воды из-за разливов химикатов и других источников заражения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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