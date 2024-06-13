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Мощный источник метана обнаружен в России: будет существовать до исчезновения болот

В Западной Сибири обнаружен мощный источник метана

1:27
Наука

Учёные Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Югорского государственного университета выявили мощный источник метана в Западной Сибири, который будет существовать до тех пор, пока в регионе не исчезнут болота.

В Западной Сибири обнаружен мощный источник метана
Фото: commons.wikimedia.org by ptwo is licensed under CC BY 2.0

Впервые в Сибири было проведено исследование природного газа с использованием масс-спектрометра. В Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ" провели радиоуглеродный анализ метана из проб болотного газа, собранного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Сипы, найденные в ХМАО, представляют собой заводи в ручье, из которых выделяются пузыри метана. Чтобы определить происхождение и миграцию газа, учёные проанализировали болотный газ с помощью масс-спектрометра. Исследование подтвердило, что метан поступает в сипы из верховых болот, покрывающих половину ХМАО, и мигрирует с грунтовыми водами. Это свидетельствует о существовании мощного источника метана, связанного с болотами, сообщает ТАСС.

Учёные также отметили, что ландшафты тесно связаны между собой, что важно для предсказания последствий их изменений из-за глобального потепления или антропогенного воздействия. Аналогичные механизмы транспорта метана могут существовать и в других регионах с подобной структурой ландшафта.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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