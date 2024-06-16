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Прорыв в области снижения углеродных выбросов готовят ученые

Свежее исследование показывает способность изменить выброс углерода в атмосферу

2:51
Наука

Новые технологические достижения и изменения в потребительском поведении могут ограничить применение противоречивых методов улавливания углерода в борьбе с изменением климата, как утверждает свежее исследование.

Свежее исследование показывает способность изменить выброс углерода в атмосферу
Фото: PxHere is licensed under CC0

Усилия по захвату углерода из источников загрязнения или извлечению CO2 из атмосферы набирают обороты как способ достижения компаниями своих климатических целей. Тем не менее, эти стратегии пока не получили широкого признания и могут привести к неожиданным последствиям. Некоторые защитники окружающей среды также беспокоятся о том, что устранение загрязнения после факта может отвлечь компании от перехода на возобновляемые источники энергии для предотвращения выбросов.

Чтобы предотвратить изменение климата и достичь целей Парижского соглашения, выбросы углекислого газа должны уменьшиться до нуля к приблизительно 2050 году. Это возможно только при переходе на более чистые источники энергии.

Однако некоторые отрасли трудно поддаются декарбонизации, что затрудняет переход на возобновляемые источники энергии для снижения углеродных выбросов. Сюда относятся сельское хозяйство, международные морские и воздушные перевозки, а также тяжелая промышленность, такая как производство стали и цемента.

Для сокращения загрязнения в труднодоступных отраслях предполагается использовать метод удаления диоксида углерода (CDR). Недавно опубликованный документ поощряет промышленность и политиков к более дерзким шагам. Существуют способы предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей среды, как через внедрение новых технологий, так и путем содействия более устойчивым потребительским привычкам.

Согласно Уилу Бернсу, содиректору Института ответственного удаления углерода при Американском университете, аргументированные меры должны быть внедрены. Авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Climate Change, проанализировали ранее проведенные исследования, чтобы выявить способы сокращения загрязнения окружающей среды в различных отраслях.

Они пришли к выводу, что переход на "здоровое" питание, включающее сокращение потребления мяса и сельскохозяйственных продуктов, может значительно снизить уровень выбросов углерода.

Стратегии сокращения выбросов в труднодекарбонизируемых отраслях призваны замедлить использование метода биоэнергетики с улавливанием и хранением углерода (BECCS) к 2060 году. Введение технологических решений и изменение потребительского поведения могут значительно уменьшить применение BECCS и его негативные последствия к 2060 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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