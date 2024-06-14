Названо неочевидное опасное последствие депрессии у молодых

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Neurology: депрессия у молодых снижает когнитивные способности в возрасте 55 лет

1:10
Наука

Ученые из Университета Бордо во Франции обнаружили, что депрессия в молодом возрасте может быть связана с ухудшением когнитивных способностей к 55 годам. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Neurology: депрессия у молодых снижает когнитивные способности в возрасте 55 лет
Фото: unsplash.com by freddie marriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В исследовании участвовали 3117 человек со средним возрастом 30 лет. Каждые пять лет они заполняли психологические опросники, оценивающие наличие и степень выраженности симптомов депрессии. Участников просили сообщать о изменениях в качестве сна, аппетита, способности концентрироваться и общем психологическом состоянии.

Когда участникам исполнилось в среднем 55 лет, их попросили пройти дополнительные тесты для оценки памяти и мышления.

Результаты показали, что выраженные симптомы депрессии коррелировали с ухудшением вербальной памяти и скорости обработки информации. Эта связь была особенно заметна у темнокожих участников по сравнению с белыми. Ученые полагают, что депрессия может повышать риск развития деменции в более позднем возрасте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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