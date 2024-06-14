Ученые выяснили, что будущим колонистам Марса грозят сильнейшие радиационные штормы

Space.com: радиация на Марсе эквивалентна облучению от 30 рентгеновских снимков

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Участникам будущих миссий на Марс предстоит столкнуться с солнечной радиацией, которая значительно превосходит земную. Об этом свидетельствуют данные недавней геомагнитной бури на Красной планете, вызванной солнечной вспышкой, сообщает портал Space. com.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как показали наблюдения космического аппарата Solar Orbiter, в конце мая произошла мощная солнечная вспышка категории X12 из солнечного пятна AR3697, которая направила на Марс поток энергии и плазмы, вызвав полярные сияния в его атмосфере.

Аппаратура марсохода NASA Curiosity также зафиксировала всплеск солнечной радиации. Согласно её показаниям, в районе нахождения марсохода доза поглощенного ионизирующего излучения достигла 8,1 тыс. микрогрей. Если бы рядом с марсоходом находился человек, он получил бы дозу радиации, эквивалентную 30 рентгеновским снимкам грудной клетки. В космическом агентстве отметили, что эта буря была самой сильной за 12 лет пребывания Curiosity на Марсе.

По словам специалистов NASA, столь высокая радиация не будет смертельной для человека, но вынудит экипажи марсианских миссий искать укрытие во время солнечных штормов. На поверхности Марса люди могут укрыться в скалах или вулканических тоннелях, но на марсианской орбите излучение будет значительно сильнее.

Кроме того, солнечная радиация усложнит выращивание растений на Марсе, добавили исследователи.