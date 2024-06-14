Необычайное открытие: англосаксонское кладбище и древние поселения раскрыты в Британии

В Британии найдена сокровищница, содержащая 19 000 артефактов

Археологи обнаружили огромную сокровищницу — около 19 000 артефактов, охватывающих периоды от доисторических времен до раннего средневековья, в уникальном месте в Великобритании. Самые древние находки, кремневые орудия, относятся к мезолиту, который в Британии длился примерно с 10 000 до 4 000 до н. э.

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Раскопки также выявили останки более поздних эпох, включая поселение, существовавшее с позднего бронзового века до среднего/позднего железного века, и англосаксонское кладбище раннего средневековья. На этом кладбище уже обнаружены останки не менее 52 человек.

Эти находки сделаны во время раскопок в районе Калторп Гарденс на окраине исторического города Банбери на юге Англии. Компания Orbit Homes объявила о результатах в пресс-релизе, отметив, что раскопки проводились перед началом строительства новых домов.

"Погребальный инвентарь впечатляет своим разнообразием и стилем — здесь много различных материалов", — сказала Дженис Маклиш, консультант по раскопкам. "В коллекции есть стеклянные бусины, металлические изделия и керамика. Это удивительное собрание артефактов".

Артефакты из позднего бронзового века и поселения железного века включают керамику ручной работы и текстильные инструменты. На месте поселения обнаружены большие вольеры для животных и остатки круглых домов.

В англосаксонских захоронениях найдены бусы, подвески, личные вещи и оружие. Одной из ярких находок является золотой кулон с дохристианской иконографией и переплетающимся змеиным узором. Еще одна примечательная находка — железный ткацкий гребень, который использовался в ткацком станке.

"Археология всегда интересна, но когда находишь артефакты разных эпох в одном месте, это особенно увлекательно. Это место было значимым с мезолита, а возможно, и раньше. Мы видим следы людей, живших здесь в разные времена", — говорит Маклиш.

Англосаксы — культурная группа, возникшая в раннесредневековой Британии из германских племен, таких как англы, саксы и юты, которые мигрировали после упадка Римской империи около 410 года н. э. Они внесли значительный вклад в развитие средневековой и современной Британии до норманнского завоевания 1066 года.

Одним из самых значительных открытий является захоронение корабля Саттон-Ху в Саффолке, раскопанное в 1939 году. Эта королевская могила содержала корабль и множество богатых артефактов, включая украшенный шлем, оружие и золотые изделия.

Помимо великих захоронений, таких как Саттон-Ху, повседневные предметы и останки поселений дают представление об англосаксонском обществе. Раскопки в Вест-Стоу и Йиверинге показывают структуру деревень с деревянными домами, общественными залами и сельскохозяйственными угодьями.

Найденные предметы, такие как керамика и инструменты, отражают жизнь и самодостаточность общества в сельском хозяйстве, ткачестве и обработке металлов.

Погребальные артефакты из англосаксонских кладбищ часто включают личные украшения и оружие, отражающие социальный статус и личную идентичность.

Броши, кольца и ожерелья, сделанные из драгоценных металлов и камней, хоронили вместе с умершими, что подчеркивает как эстетическую, так и символическую значимость этих предметов.