Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинство россиян не посещают достопримечательности своего региона
Топ-3 самых умных пород кошек
Моисеев: россиянам следует хранить деньги в банках
Кейт Уинслет призналась, что ей не понравился момент с поцелуем в "Титанике"
Инфекционист Неронов: на пляже лучше полностью отказаться от еды
ISU позволил делать фигуристам сальто на льду
"Росгосстрах": россияне доверяют астрологам больше, чем страховщикам
Владелец СТО призвал не соглашаться на бесплатное удаление катализатора в машине
Порье об отмене боя Макгрегор — Чендлер: «Пустышка»
Необычайное открытие: англосаксонское кладбище и древние поселения раскрыты в Британии

В Британии найдена сокровищница, содержащая 19 000 артефактов

Наука

Археологи обнаружили огромную сокровищницу — около 19 000 артефактов, охватывающих периоды от доисторических времен до раннего средневековья, в уникальном месте в Великобритании. Самые древние находки, кремневые орудия, относятся к мезолиту, который в Британии длился примерно с 10 000 до 4 000 до н. э.

В Британии найдена сокровищница, содержащая 19 000 артефактов
Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Раскопки также выявили останки более поздних эпох, включая поселение, существовавшее с позднего бронзового века до среднего/позднего железного века, и англосаксонское кладбище раннего средневековья. На этом кладбище уже обнаружены останки не менее 52 человек.

Эти находки сделаны во время раскопок в районе Калторп Гарденс на окраине исторического города Банбери на юге Англии. Компания Orbit Homes объявила о результатах в пресс-релизе, отметив, что раскопки проводились перед началом строительства новых домов.

"Погребальный инвентарь впечатляет своим разнообразием и стилем — здесь много различных материалов", — сказала Дженис Маклиш, консультант по раскопкам. "В коллекции есть стеклянные бусины, металлические изделия и керамика. Это удивительное собрание артефактов".

Артефакты из позднего бронзового века и поселения железного века включают керамику ручной работы и текстильные инструменты. На месте поселения обнаружены большие вольеры для животных и остатки круглых домов.

В англосаксонских захоронениях найдены бусы, подвески, личные вещи и оружие. Одной из ярких находок является золотой кулон с дохристианской иконографией и переплетающимся змеиным узором. Еще одна примечательная находка — железный ткацкий гребень, который использовался в ткацком станке.

"Археология всегда интересна, но когда находишь артефакты разных эпох в одном месте, это особенно увлекательно. Это место было значимым с мезолита, а возможно, и раньше. Мы видим следы людей, живших здесь в разные времена", — говорит Маклиш.

Англосаксы — культурная группа, возникшая в раннесредневековой Британии из германских племен, таких как англы, саксы и юты, которые мигрировали после упадка Римской империи около 410 года н. э. Они внесли значительный вклад в развитие средневековой и современной Британии до норманнского завоевания 1066 года.

Одним из самых значительных открытий является захоронение корабля Саттон-Ху в Саффолке, раскопанное в 1939 году. Эта королевская могила содержала корабль и множество богатых артефактов, включая украшенный шлем, оружие и золотые изделия.

Помимо великих захоронений, таких как Саттон-Ху, повседневные предметы и останки поселений дают представление об англосаксонском обществе. Раскопки в Вест-Стоу и Йиверинге показывают структуру деревень с деревянными домами, общественными залами и сельскохозяйственными угодьями.

Найденные предметы, такие как керамика и инструменты, отражают жизнь и самодостаточность общества в сельском хозяйстве, ткачестве и обработке металлов.

Погребальные артефакты из англосаксонских кладбищ часто включают личные украшения и оружие, отражающие социальный статус и личную идентичность.

Броши, кольца и ожерелья, сделанные из драгоценных металлов и камней, хоронили вместе с умершими, что подчеркивает как эстетическую, так и символическую значимость этих предметов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Выбор отеля в России: интерьер как главный критерий для 63% гостей
Рецепт картофельного крем-супа с пармезаном
Как правильно обрезать малину и удалять поросль?
Почему у кота горячие уши и что это может значить
Ксения Бородина раскритиковала внешность победительницы конкурса красоты в США
В Британии найдена сокровищница, содержащая 19 000 артефактов
Четверо воронежцев украли у страховых компаний 3 млн рублей
По роману Стивена Кинга "Институт" снимут сериал
Губерниев назвал российских атлетов на ОИ-2024 "Героями спорта в России"
Трихолог Васильева пояснила, почему носить головной убор летом настолько важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников