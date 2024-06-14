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Житель Кентукки нашел доказательства существования снежного человека! Неужели миф оживает?

Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"

1:33
Наука

В глубине лесов неподалеку от Лексингтона, штат Кентукки, местный житель Аарон Тиль наткнулся на загадочные следы, которые возродили старую легенду о "снежном человеке". Во время прогулки Тиль обнаружил на грязной тропе четкие отпечатки пяти пальцев, мало похожие на следы привычных лесных обитателей.

Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"
Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно Squatchable, фотографии этих необычных следов, опубликованные Тилем в социальных сетях, вызвали бурную реакцию. Некоторые пользователи уверены, что это доказательство существования "снежного человека", в то время как другие скептически настроены, подозревая мистификацию.

Это открытие подогревает долгосрочный интерес к "снежному человеку", также известному как йети или сасквач. Исследователи по всему миру, включая ученых-генетиков, продолжают искать доказательства существования этого загадочного существа. Например, Брайан Сайкс из Оксфордского университета анализировал ДНК волос, предположительно принадлежащих "снежному человеку", и обнаружил их сходство с вымершим плейстоценовым медведем.

"Хотя мы не можем утверждать, что современные "снежные люди" — это выжившие представители древних медведей, это интересная гипотеза", — отметил Сайкс в своих исследованиях.

Возможность дальнейшего изучения найденных следов и поиска других доказательств может пролить свет на эту загадку и изменить наше понимание о неизведанных уголках природы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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