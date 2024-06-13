Ученые доказали, что вращение внутреннего ядра Земли замедлилось

Nature: ядро Земли теряет скорость вращения по отношению к поверхности планеты

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что внутреннее ядро Земли замедлило свое вращение. Их исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Внутреннее ядро представляет собой твердую сферу из железа и никеля, по размеру сопоставимую с Луной, окруженную жидким внешним ядром из тех же элементов. Внутреннее ядро расположено на глубине около 5000 километров, что делает его недоступным для прямого изучения с использованием текущих технологий.

Вместо этого ученые применяют сейсмические волны от землетрясений для визуализации движения этой структуры.

Новое исследование показывает, что внутреннее ядро начало замедляться примерно с 2010 года, вращаясь медленнее относительно поверхности Земли. Это явление наблюдается впервые за последние 40 лет.

Выводы ученых основаны на анализе сейсмических данных, собранных с 1991 по 2023 год, а также на данных советских, французских и американских ядерных испытаний, проведенных в 1970-х годах.

По мнению ученых, замедление скорости вращения внутреннего ядра связано с перемещениями в окружающей его жидкой оболочке и гравитационными воздействиями плотных областей каменистой мантии.

Исследователи отметили, что изменения в динамике ядра могут незначительно повлиять на продолжительность дня, но это изменение составит не более тысячной доли секунды.