Новая гипотеза: инопланетные цивилизации скрываются под нашими ногами

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Гарвардские ученые предполагают, что инопланетяне живут среди нас

1:28
Наука

Согласно исследованию ученых Гарвардского университета, существует вероятность, что инопланетяне могут обитать на Земле, оставаясь незамеченными. Это включает возможные базы под землей или на Луне, как сообщает издание New York Post.

Гарвардские ученые предполагают, что инопланетяне живут среди нас
Фото: Pixabay is licensed under Public Domain

Научная группа, в которую вошли Тим Ломас, Брэндан Киз и Майкл Пол Мастерс, предложила новую концепцию — "криптотеррестриальную" гипотезу, которая обсуждает возможность существования разумных инопланетян среди нас. Исследование привлекло значительное внимание общественности, особенно в связи с многочисленными наблюдениями НЛО.

Ученые призывают к серьезному научному изучению этой гипотезы. Тим Ломас подчеркнул важность открытости и готовности к неожиданным открытиям, а Брэндан Киз предложил пересмотреть древние материалы с использованием современных технологий и знаний.

Хотя научное и общественное значение этой гипотезы велико, для ее подтверждения необходимы дополнительные исследования. Майкл Пол Мастерс отметил, что стремление к знаниям должно стимулировать новые открытия в этой увлекательной области научных исследований.

Это исследование открывает новую главу в поиске ответов на вопросы о возможном существовании жизни вне Земли, вызывая интерес и поддержку как среди научного сообщества, так и широкой общественности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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