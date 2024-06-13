Ученые нашли в Мексике место жертвоприношений детей древними майя

Nature: жрецы майя приносили в жертву мальчиков-близнецов 500 лет подряд

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа археологов под руководством Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружила в Мексике массовое захоронение людей, принесённых в жертву в рамках древних ритуалов майя. Эти кровавые обряды проводились на протяжении 500 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Фото: Openverse by Tracy Uselton is licensed under CC BY 2.0

В подземной камере для хранения воды в городе майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан были найдены останки более 100 человек.

Радиоуглеродное датирование показало, что эта камера использовалась с начала VII века до середины XII века. Генетический анализ выявил, что все жертвы были мальчиками в возрасте от трёх до шести лет, причём около четверти из них были близнецами.

Археологи не смогли установить способ умерщвления детей, так как на костях не было обнаружено явных следов травм. Учёные предполагают, что жрецы могли использовать яды в ходе ритуалов.

Исследователи полагают, что подземный характер захоронения указывает на то, что мальчики приносились в жертву богам плодородия для призыва дождя или получения хорошего урожая.