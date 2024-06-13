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NASA анонсировала изучение странной мышиной беготни на МКС в 2014 году

Мыши на МКС развили необычную двигательную активность через две недели после запуска

0:55
Наука

В среду NASA опубликовала видео, снятое во время миссии Rodent Research-1 на МКС в 2014 году. На нём запечатлена необычная двигательная активность мышей.

Мыши на МКС развили необычную двигательную активность через две недели после запуска
Фото: Flickr by mrmin123 is licensed under cc-by-sa-2.0

Уточняется, что такое поведение началось спустя две недели после запуска. Оно отмечалось у всех отправленных в космос мышей — как у молодых (16 недель), так и у зрелых, но не старых (32 недели).

Причины мышиной беготни так до конца и не ясны. Самая убедительная версия — адаптация к условиям невесомости. Подтвердить или опровергнуть её, либо выдвинуть альтернативные гипотезы поможет предстоящая миссия Rodent Research-26, в рамках которой предполагаются молекулярно-биологические исследования потенциальных индикаторов стресса (неадаптивного преодоления трудностей).

Мыши на МКС
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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