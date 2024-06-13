Завораживающее фото: одинокая странница Луна в небе над МКС

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NASA показала вид с МКС на убывающую Луну

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Наука » Экология » Космос

В среду NASA показала фото убывающей Луны, снятое с Международной космической станции.

NASA показала вид с МКС на убывающую Луну
Фото: NASA by Andreas Mogensen is licensed under public domain

Редкой красоты снимок сделал астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен 30 сентября 2023 года, когда МКС пролетала на высоте выше 400 км над Атлантическим океаном недалеко от северо-восточного побережья Южной Америки.

Убывающая луна — одна из восьми лунных фаз, следующих после полнолуния. Смена фаз объясняется разным углом зрения, под которым мы наблюдаем наш спутник, — мы видим то освещённую Солнцем часть Луны, то оставшуюся в тени.

Хорошая видимость Луны объясняется не только её сравнительной близостью к нам (400 тысяч километров — не так уж и близко), но и неплохим альбедо (отражающей способностью) реголита — пыли, покрывающей лунную поверхность.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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