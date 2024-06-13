При переработке пластиковых бутылок в ценный карбид в качестве побочного продукта получают водород

Выход водорода в реакции пластиковых отходов с титановым порошком повысили до 62%

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В Томском научном центре СО РАН усовершенствовали способ переработки пластиковых бутылок с получением водорода в качестве побочного продукта, сообщили в пресс-службе ТНЦ.

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Идея использования пластиковых отходов в качестве вторсырья для изготовления ценного материала возникла ранее. "Год назад методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза впервые удалось получить карбиды титана из измельчённых до размеров хлопьев ПЭТ-бутылок", — рассказал младший научный сотрудник лаборатории физической активации ТНЦ СО РАН Алексей Матвеев.

Тогда же обнаружилось, что один из побочных продуктов реакции — водород. "Однако при этом выход водорода в составе образующихся в результате экзотермической реакции продуктов составлял 45%, а угарного газа, являющегося вредным побочным продуктом, — 38 %", — посетовал учёный.

Подбором исходных пропорций компонентов реакции и условий её проведения удалось повысить выход водорода до 62% и снизить содержание угарного газа до 20%. Заодно получилось снизить температуру в реакторе с 2900 до 2000 °C.

Синтезированный таким образом карбид титана почти такой же твёрдый, как полученный традиционными способами, и значительно превосходит в этом плане другие карбиды и бориды. Он может применяться для изготовления сверхпрочных инструментов и эффективных абразивов, водородом же можно топить теплоэнергетические установки.

В Перми ранее научились получать нефтепродукты из пластиковых отходов.