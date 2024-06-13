Маск взбесился, узнав об интеграции ChatGPT с Siri в айфонах: "Они вас продают!"

ChatGPT будет интегрирован с Siri в новых айфонах — соглашение об этом Apple подписала с OpenAI. И оно тут же было подвергнуто яростной критике, пишут argumenti.ru в четверг.
Предполагается, что искусственный интеллект в яблочных смартфонах будет всячески помогать их пользователям: писать тексты, рисовать изображения, расшифровывать телефонные разговоры и т. д. — всё это бесплатно и без регистрации, хотя при желании возможно оформление платной подписки с дополнительными функциями.
Однако бурное развитие ИИ вызывает всё большие опасения в мире. Сам гендиректор OpenAI Сэм Альтман не так давно признавался, что не понимает логику принятия решений нейросетями.
А пару недель назад появилось открытое письмо за подписью 16 человек, имевших отношение к OpenAI и Google DeepMind, в котором они предупредили о рисках, связанных с бесконтрольным проникновением ИИ во все сферы жизни — вплоть до "исчезновения человечества".
Один из основателей, а ныне главный критик OpenAI Илон Маск разразился целой серией возмущённых твитов в принадлежащем ему X (ранее твиттер, заблокирован в РФ).
"Apple недостаточно инновационна, чтобы создать свой собственный ИИ, но думает, что может гарантировать конфиденциальность пользователей с помощью OpenAI? Это смешно! Как только ваши данные попадают в OpenAI, Apple теряет контроль. По сути, они вас продают", — обратился он к пользователям айфонов.
Эксцентричный миллиардер предупредил, что если затея будет реализована, он запретит использование айфонов на рабочих местах в своих компаниях — сотрудникам придётся сдавать их при входе на хранение в экранированных клетках Фарадея.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.