Маск взбесился, узнав об интеграции ChatGPT с Siri в айфонах: "Они вас продают!"

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Илон Маск обещал запретить айфоны с ChatGPT в своих компаниях

1:54
Наука » Технологии

ChatGPT будет интегрирован с Siri в новых айфонах — соглашение об этом Apple подписала с OpenAI. И оно тут же было подвергнуто яростной критике, пишут argumenti.ru в четверг.

Илон Маск обещал запретить айфоны с ChatGPT в своих компаниях
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предполагается, что искусственный интеллект в яблочных смартфонах будет всячески помогать их пользователям: писать тексты, рисовать изображения, расшифровывать телефонные разговоры и т. д. — всё это бесплатно и без регистрации, хотя при желании возможно оформление платной подписки с дополнительными функциями.

Однако бурное развитие ИИ вызывает всё большие опасения в мире. Сам гендиректор OpenAI Сэм Альтман не так давно признавался, что не понимает логику принятия решений нейросетями.

А пару недель назад появилось открытое письмо за подписью 16 человек, имевших отношение к OpenAI и Google DeepMind, в котором они предупредили о рисках, связанных с бесконтрольным проникновением ИИ во все сферы жизни — вплоть до "исчезновения человечества".

Один из основателей, а ныне главный критик OpenAI Илон Маск разразился целой серией возмущённых твитов в принадлежащем ему X (ранее твиттер, заблокирован в РФ).

"Apple недостаточно инновационна, чтобы создать свой собственный ИИ, но думает, что может гарантировать конфиденциальность пользователей с помощью OpenAI? Это смешно! Как только ваши данные попадают в OpenAI, Apple теряет контроль. По сути, они вас продают", — обратился он к пользователям айфонов.

Эксцентричный миллиардер предупредил, что если затея будет реализована, он запретит использование айфонов на рабочих местах в своих компаниях — сотрудникам придётся сдавать их при входе на хранение в экранированных клетках Фарадея.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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