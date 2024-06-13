Экологическая катастрофа в Шотландии: из-за вулкана в Исландии, разбушевавшегося после 800 лет спячки, нечем дышать

Вулкан в Исландии резко усилил загрязнение воздуха в Шотландии диоксидом серы

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

В Шотландии был зарегистрирован максимальный за три десятилетия уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы, сообщил в среду Британский центр экологии и гидрологии.

Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office is licensed under CC BY 4.0 Deed Attribution 4.0 International

Причиной стало новое трещинное извержение вулкана Свартсенги на полуострове Рейкьянес в Исландии, проснувшегося в декабре после 800-летней спячки.

Первый всплеск концентрации вредных веществ Шотландское агентство по охране окружающей среды заметило ещё вечером 30 мая на острове Льюис. Тогда казалось, что извержение в Исландии — по большей части местная проблема.

Однако роза ветров в этот момент сложилась таким образом, что шлейф газов двинулся на Британию. 31 мая в Эдинбурге максимальная концентрация SO 2 в воздухе достигла 1161 мкг/м-3 — уровня, не наблюдавшегося с 1970-х.

Загрязнённость атмосферы сернистым газом, хотя и доходила до опасных уровней, не превысила ПДК для человека и экосистем, и хотя вулкан продолжает бушевать, уже пошла на спад. Сейчас специалисты проверяют химический состав проб воздуха на содержание других вредных соединений.

Извержение вулкана Свартсенги