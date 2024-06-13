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Названы главные причины постоянной усталости

Daily Mail: анемия и стресс могут быть причинами постоянной усталости

2:17
Наука

Доктор Стюарт Фишер и семейный врач Неха Вьяс (оба из США) рассказали изданию Daily Mail, что наиболее распространенными причинами усталости могут быть стресс, анемия, дисфункция щитовидной железы, проблемы с психическим здоровьем и диабет.

Daily Mail: анемия и стресс могут быть причинами постоянной усталости
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Доктор Вьяс пояснил, что одной из возможных причин хронической усталости может быть дефицит здоровых красных кровяных телец (эритроцитов) в организме, что называется анемией. Эритроциты переносят белок гемоглобин к органам и тканям, участвуя в обменных процессах. В зависимости от степени снижения уровня эритроцитов и/или гемоглобина анемия может быть легкой, умеренной или тяжелой.

Анемия может возникать не только из-за недостаточного содержания железа в рационе, но и вследствие различных заболеваний, приводящих к потере эритроцитов. Кроме того, анемия может проявляться по физиологическим причинам, например, у женщин во время менструации из-за сильного кровотечения.

Дисфункция щитовидной железы также является одной из основных причин усталости и апатии. Доктор Фишер объяснил, что щитовидная железа вырабатывает гормоны, регулирующие метаболизм, то есть скорость расходования энергии организмом. При избыточном или недостаточном производстве этих гормонов самочувствие человека может значительно ухудшиться.

Специалисты добавили, что стресс и проблемы с психическим здоровьем могут вызывать сонливость, недомогание и чувство разбитости. По их словам, в состоянии стресса организм вырабатывает избыток кортизола и адреналина, ускоряющих сердцебиение и усиливающих кровоснабжение мышц. Однако такой стресс не может поддерживаться долго, и при его снижении уровень энергии резко падает.

Некоторые психические расстройства (депрессия, тревога, ПТСР и другие) связаны с химическим дисбалансом нейромедиаторов в мозге, что может вызывать апатию. Фишер отметил, что психологическая усталость может быть уменьшена препаратами, восстанавливающими баланс нейромедиаторов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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