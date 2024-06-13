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Ученые выяснили, как раковым клеткам удается успешно перемещаться в организме

Раковые клетки оценивают жесткость тканей организма для перемещения

Наука

Исследователи из Университета Аалто (Финляндия), работающие в международной научной группе, выяснили, что раковые клетки способны оценивать жесткость тканей организма, что помогает им эффективнее перемещаться. Эти результаты были опубликованы в журнале Soft Matter.

Раковые клетки оценивают жесткость тканей организма для перемещения
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Ученые отметили, что миграция раковых клеток по организму может приводить к рецидиву заболевания. Чтобы понять, как опухолевые клетки успешно перемещаются, они провели специальный лабораторный эксперимент.

Используя передовой метод клеточного культивирования, ученые создали 3D-культуры клеток, точно имитирующие структуры тканей человека. Затем в эту модель были введены опухолевые клетки, чтобы смоделировать их миграцию при раке молочной железы.

Результаты показали, что раковые клетки движутся с разной скоростью и испытывают различные нагрузки во время перемещения. Для миграции они используют внеклеточный матрикс — специфическую волокнистую структуру, состоящую в основном из гиалуроновой кислоты и структурных белков (коллагена, фибронектина, эластина и других). Эта многокомпонентная субстанция окружает все клетки нашего организма.

По словам исследователей, раковые клетки способны самостоятельно "анализировать" свойства тканей (клеточных культур), через которые они перемещаются, и учитывать показатели жесткости для поиска оптимальных путей миграции. Было также установлено, что, обнаружив "безопасный" путь, одна раковая клетка могла направлять за собой другие.

Кроме того, ученые обнаружили, что биомеханические свойства тканей человека влияют не только на распространение рака, но и на его терапевтическую устойчивость.

В зависимости от своего местоположения в организме, опухолевые клетки могли либо "выводить" лекарства, либо быть восприимчивыми к ним.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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