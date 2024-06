Ученые выяснили, как раковым клеткам удается успешно перемещаться в организме

Исследователи из Университета Аалто (Финляндия), работающие в международной научной группе, выяснили, что раковые клетки способны оценивать жесткость тканей организма, что помогает им эффективнее перемещаться. Эти результаты были опубликованы в журнале Soft Matter.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0