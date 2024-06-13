Как обычная беседа может выявить деменцию: Ученые нашли простой способ диагностики

Alz&Dem: люди с нарушениями памяти произносят больше абстрактных существительных

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Медицинской школы Йонг Лу Лин в Сингапуре выявили, что признаки деменции, такие как проблемы с памятью, можно диагностировать, анализируя речь человека. Результаты их работы опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (Alz&Dem).

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В исследовании участвовали 148 пожилых жителей Сингапура в возрасте от 60 до 70 лет. Примерно половина участников были здоровы, у 38 человек диагностированы легкие когнитивные нарушения, связанные с памятью, а у 36 — проблемы с мышлением. Отмечается, что легкие когнитивные нарушения могут перерасти в болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, такие как деменция с тельцами Леви.

Участников попросили в течение 20 минут говорить на любую тему на английском языке. Иногда интервьюеры задавали наводящие вопросы. Их речь записывалась на диктофон для последующего лингвистического анализа с использованием программного обеспечения.

Исследователи проанализировали количество слов, произносимых в минуту, и грамматические характеристики речи.

Выяснилось, что участники с легкими когнитивными нарушениями памяти говорили меньше, чем здоровые добровольцы и люди с нарушениями мышления. У них была снижена беглость речи, и они использовали больше абстрактных существительных по сравнению с общим числом существительных.

Абстрактные существительные обозначают нематериальные понятия (например, храбрость, дружба) в отличие от конкретных (трава, стол).

Ученые предполагают, что метод анализа речи может помочь врачам выявлять деменцию на ранних стадиях, до усиления симптомов.

Для разработки конкретных диагностических методов и стратегий языковой коррекции необходимы дополнительные исследования.