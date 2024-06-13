Названа главная вредная привычка, мешающая здоровому долголетию

JAMA: привычка смотреть телевизор сидя мешает здоровому долголетию

Исследователи из Медицинского университета Вэньчжоу в Китае выяснили, что привычка проводить много времени на диване перед телевизором значительно сокращает шансы на здоровое долголетие. Эти выводы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье, пищевых и физических привычках более 45 тысяч участников. Добровольцы были набраны в 1992 году, и на момент начала исследования всем им было более 50 лет. На протяжении 20 лет ученые отслеживали, сколько времени участники проводили дома и на улице, сколько часов они работали сидя и смотрели телевизор.

Выяснилось, что просмотр телевизора на диване является самым вредным занятием для здорового долголетия. Исследователи отметили, что замена каждого часа перед телевизором легкой физической активностью повышала шансы на здоровое старение после 70 лет на 8%.

Часовая тренировка умеренной интенсивности увеличивала эти шансы на 28%.

Кроме того, ученые подчеркнули, что люди, проводящие много времени перед экраном, часто нарушают режим сна и употребляют много сладких, углеводных и жирных закусок во время просмотра.

Такое сочетание факторов вместе с низкой физической активностью может привести к развитию ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.