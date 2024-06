Названа главная вредная привычка, мешающая здоровому долголетию

Исследователи из Медицинского университета Вэньчжоу в Китае выяснили, что привычка проводить много времени на диване перед телевизором значительно сокращает шансы на здоровое долголетие. Эти выводы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International