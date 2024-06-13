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Ученые выяснили, что женщины лучше мужчин переносят пребывание в космосе

NatComms: женский организм быстрее мужского адаптируется к космическому стрессу

1:47
Наука

Международная команда исследователей под руководством специалистов из Медицинского колледжа Вейл Корнельского университета изучила влияние космических условий на организмы мужчин и женщин. Результаты показали, что женщины могут быть лучше адаптированы к стрессам, связанным с космическими миссиями. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

NatComms: женский организм быстрее мужского адаптируется к космическому стрессу
Фото: nasa.gov by NASA Johnson Space Center is licensed under Public Domain

Исследователи проанализировали показатели здоровья двух мужчин и двух женщин, которые в качестве туристов участвовали в миссии SpaceX Inspiration4 в 2021 году. Затем эти данные были сопоставлены с показателями 64 профессиональных астронавтов.

Результаты исследования показали, что у мужчин генная активность нарушается сильнее, чем у женщин, и возвращение к норме после полета занимает больше времени. Одним из белков, на который повлияло пребывание в космосе, был фибриноген, важный для свертывания крови.

"Совокупные данные указывают на то, что регуляторный и иммунный ответ генов на пребывание в космосе оказался сильнее у мужчин", — говорится в докладе.

По словам профессора Кристофера Мэйсона, способность женщин переносить изменения в физиологии и динамике жидкости может быть полезной для регулирования стресса во время космических полетов. Эти механизмы также действуют при беременности.

Ученые отметили, что их результаты носят предварительный характер. Однако, если тенденция подтвердится, это может стать важным фактором для программ реабилитации космических экипажей и отбора участников для будущих миссий на Луну и за ее пределы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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