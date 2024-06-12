Революция в добыче: крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Европе обнаружено в Норвегии

Согласно данным горнодобывающей компании Rare Earths Норвегия, в сердце древнего вулкана в Норвегии расположено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов.
6 июня компания опубликовала отчет, в котором говорится, что в обнажении находится около 8,8 мегатонн оксидов редкоземельных элементов. Ожидается, что около 1,5 мегатонн из них составят редкоземельные магниты, используемые в ветряных турбинах и электромобилях.
"Оценка ресурсов подчеркивает потенциал этого месторождения как действительно преобразующего актива, который может стать основой безопасной цепочки создания стоимости редкоземельных металлов в Европе", — заявил генеральный директор Rare Earths Норвегия Альф Рейстад.
Месторождение, известное как Фен-карбонатитовый комплекс, находится к юго-западу от Осло, рядом с озером Норшё. Около 580 миллионов лет назад это место представляло собой действующий вулкан. Верхняя часть вулкана, давно потухшего, подверглась эрозии, обнажив магматическую трубу диаметром около 2 километров.
Магма затвердела в карбонатит — горную породу, насыщенную минералами с карбонатными молекулами. По данным Rare Earths Норвегия, эта остывшая магма теперь содержит экономически важные редкоземельные элементы, такие как неодим и празеодим, используемые в производстве магнитов и других приложений, включая авиационные двигатели.
По оценкам компании, основное внимание уделяется верхней части недр древнего вулкана на глубине до 468 метров ниже уровня моря. Возможно, залежи простираются до глубины примерно 1000 метров ниже уровня моря.
Компания планирует продолжить разведочное бурение и построить рядом с месторождением опытную установку для переработки руды в чистые редкоземельные элементы.
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