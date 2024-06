Революция в добыче: крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Европе обнаружено в Норвегии

Согласно данным горнодобывающей компании Rare Earths Норвегия, в сердце древнего вулкана в Норвегии расположено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов.

Фото: PxHere by juant33 is licensed under CC0