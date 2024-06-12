Ученые узнали причину, из-за которой люди не переживут полет на Марс

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили причину, по которой пилотируемые миссии к Марсу пока невозможны. Они полагают, что космическая радиация необратимо повредит внутренние органы экипажей космических кораблей. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).
Проблемы со здоровьем из-за космических полетов известны с 1970-х годов и включают потерю костной массы, ослабление сердца и зрения, а также образование камней в почках. Многие из этих проблем вызваны космической радиацией, например, солнечным ветром и галактическим излучением.
На Земле от этих воздействий нас защищает магнитосфера планеты.
Исследователи провели эксперименты и анализы, чтобы понять, что произойдет с человеком при длительном пребывании вне земного магнитного поля.
Результаты показали, что почки как у людей, так и у животных изменяются под воздействием космических условий. Некоторые почечные канальцы, ответственные за баланс кальция и соли, проявляют признаки сжатия уже после менее чем месяца пребывания в космосе.
По мнению исследователей, вероятной причиной этого является микрогравитация, а не галактические лучи, хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, может ли взаимодействие микрогравитации и радиации ускорить или ухудшить эти изменения.
Ранее считалось, что образование камней в почках во время космических полетов связано исключительно с потерей костной массы при микрогравитации, что приводит к накоплению кальция в моче.
Новые данные показывают, что способ переработки солей почками существенно изменяется в условиях космического полета, что, вероятно, остается главным фактором образования камней в почках.
Кроме того, выяснилось, что в течение трехлетнего полета к Марсу почки любого человека получат необратимые повреждения и откажут через 2,5 года.
Авторы исследования подчеркнули, что перед планированием миссий на Марс необходимо разработать новые методы защиты почек с помощью технологий или лекарственных препаратов.
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