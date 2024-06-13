В России нашли ещё один источник нефти — пластиковые отходы: достаточно залить их водой под давлением

В Пермском Политехе научились переработке пластиковых отходов в нефть

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете построили установку для переработки пластиковых отходов в нефтепродукты, передаёт во вторник ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПНИПУ.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков is licensed under public domain

Устройство занимает в четыре раза меньше рабочей площади, чем аналоги, и собрано полностью из российских комплектующих. Но главная и абсолютно уникальная его особенность — использование воды в качестве растворителя.

"В обычном состоянии вода не обладает достаточными свойствами для разложения пластика. Однако это можно изменить, — объясняет аспирант-ассистент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Глеб Иванов. — Мы поместили воду в замкнутую систему, нагрели до 373 градусов Цельсия и сжали под давлением выше 217 атмосфер. Так вещество достигло критической точки и перешло в состояние флюида, одновременно оставаясь жидкостью и газом".

Такой флюид способен разрушать сложные химические цепочки промышленных отходов, одновременно препятствуя образованию из них других высокомолекулярных соединений. К тому же вода — самый экологически чистый растворитель.

Установка может перерабатывать более 100 различных видов отходов (в отличие от более дорогих аналогов, которым под силу 5-10 однотипных видов), причём, по словам научного руководителя проекта, главного технолога предприятия "НЭП-Пермь" Олега Иванова, их не нужно предварительно сортировать. "На выходе получаются различные виды топлива: бензин, керосин, дизель — суммарно до 85% от общего объёма исходного сырья", — добавил он.