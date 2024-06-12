Названа самая небезопасная версия WhatsApp — даже не заходите туда, если не хотите попасться на удочку мошенников

Эксперт по IT-безопасности посоветовал отказаться от веб-версии WhatsApp

По сравнению с другими мессенджерами WhatsApp довольно плохо защищён от взлома, особенно его веб-версия, предупредил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. Он дал агентству "Прайм" несколько советов на этот счёт.

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Самый главный — не открывайте никаких ссылок, которые вам присылают в сообщениях, даже от знакомого вам человека. Возможно, его аккаунт взломали.

"Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию сайта WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам", — объясняет специалист.

Регулярно обновляйте приложение WhatsApp, включите в нём двухфакторную аутентификацию, периодически проверяйте список привязанных устройств. Поставьте пин-код на сим-карту и запретите выдачу её дубликата в офисе оператора связи. Не отвечайте на вызовы с незнакомых номеров в мессенджерах, даже если на аватаре звонящего изображены символы госорганов.