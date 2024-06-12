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Зачем космонавты поставили 3D-принтер на МКС "боком" и что они на нём печатают

РКК "Энергия" показала работу 3D-принтера на МКС

1:17
Наука

РКК "Энергия" показала работу 3D-принтера на МКС — во вторник корпорация выложила видео на своей страничке ВКонтакте.

РКК "Энергия" показала работу 3D-принтера на МКС
Фото: nasa.gov by NASA Johnson Space Center is licensed under Public Domain

На его кадрах видно, что аппарат установлен будто бы "боком". Конечно, на МКС нет понятий "верх" и "низ", но есть условные пол и потолок.

Основная причина — в необходимости контроля экструзии (впрыскивания) материала из печатающей головки. Если на Земле ему помогает гравитация, то в невесомости приходится идти на ухищрения, иначе пластик не успеет затвердеть и улетит. Поэтому сопло принтера орудует как бы внутри изготавливаемой детали.

Ещё один немаловажный момент — герметичность машины. На Земле помещение, где ведётся 3D-печать, можно проветрить, а на станции окна не открываются.

3D-принтер, специально разработанный для эксплуатации в космосе учёными Томского политехнического университета и Томского государственного университета совместно с инженерами РКК "Энергия", привезли на МКС в июне 2022 года, чтобы некоторые детали для научных экспериментов космонавты печатали на месте, а не дожидались их доставки на орбиту.

3D-принтер на МКС
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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