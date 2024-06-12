Массовый мор домашних пчёл в России — популяция сократилась наполовину. Пчеловоды назвали страшную причину

На российских пасеках погибла половина популяции домашних пчёл — 1,5 миллиона пчелиных семей из 3 миллионов, сообщает во вторник BFM Кубань со ссылкой на данные Союза пчеловодов России.
Пасечники предполагают причиной массовой гибели пчёл их отравление используемыми в сельском хозяйстве ядохимикатами.
В пользу этой версии говорят сроки начала бедствия, объясняет пчеловод Сергей Лаштабега из Кореновского района Краснодарского края. Пчелиный мор начался, когда насекомые возвращались с полей горчицы.
"Кроме полей горчицы в этот момент ничего у нас не цветёт. На полях горчицы следы техники, явно техника обрабатывала. На окраинах полей были следы того, что стояла техника, её заправляли", — говорит он.
Фермер, который не имел права поливать поля пестицидами во время медосбора или должен был хотя бы предупредить пчеловодов, что планирует обработку, в применении ядохимикатов не признаётся.
Ветеринарное управление собрало пчелиные трупики для анализов. "Мы конкретно не можем обвинить (фермеров), пока нет анализов, но хотели, чтобы Ветуправление тоже посмотрело эти поля", — продолжает Лаштабега.
"Что нам доказывать? У нас пчела приходит с обножкой пыльцы горчицы. Она доходит в предсмертном состоянии. Пчелу раздавливаешь пальцами, а у неё нектар горчицей пахнет. Мы же тоже пчеловоды — не дураки", — резюмирует он.
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