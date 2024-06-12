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Android 15 получил защиту от воров с ИИ: смартфон блокируется прямо в момент кражи. А как быть пользователям прошлых версий?

Эксперт Парфентьев оценил появление эффективной защиты от краж смартфонов на Android

2:58
Наука » Технологии

Google анонсировал появление в Android 15 улучшенной защиты смартфонов от краж. Обновлённая функция на основе искусственного интеллекта будет блокировать устройство, если его выхватили из рук или надолго отключили от интернета, чтобы сбросить к заводским настройкам.

Эксперт Парфентьев оценил появление эффективной защиты от краж смартфонов на Android
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Догонит ли наконец Android айфоны с точки зрения безопасности, спросила Pravda.Ru у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева.

"100% на этот вопрос вам могут ответить только сами разработчики, которые знают прогресс своей реальной разработки. Мы можем в данном случае предполагать, что поскольку это всё достигается в первую очередь программно-техническим путем, то есть проходит команда на деактивацию устройства, мы знаем, что не только теоретически, но и практически это возможно. И то, что реализовано в одной экосистеме, может быть реализовано и в другой", — ответил он.

"Очевидно, есть некоторое понимание, что данный функционал востребован. Тем более смартфоны в экосистеме Google распространены значительно шире, чем в экосистеме Apple; как мы знаем, основную массу смартфонов составляют именно устройства на Android. Поэтому ничего невозможного здесь нет. Если маркетологи посчитали, что эта функция будет востребована, тем более с учётом того, что телефоны на экосистеме Android присутствуют в том числе в развивающихся странах, где проблема кражи и перепродажи телефонов может быть весьма и весьма серьёзной, — пояснил эксперт. — Очевидно, что это может быть практически реализовано, и мы можем что-то такое увидеть уже с появлением новой версии операционной системы Android".

Об эффективности новой защиты, тем более в сравнении с конкурирующей экосистемой, можно будет судить только с её широким распространением, добавил он.

Пользователям предыдущих версий Парфентьев посоветовал обновить операционную систему. "Конечно, насколько вы её можете обновить — зависит от вашего железа. Какой-то телефон, возможно, примет новую операционную систему, какой-то — нет. Просто она не рассчитана на его именно техническую составляющую", — предупредил он.

И всё же защита от кражи устройства встроенными в него средствами — не панацея, напомнил специалист. "На самом деле проблема поиска ворованных смартфонов — это всё решается грамотными оперативно-разыскными методами. Поэтому удавалось находить телефоны в те времена, когда отслеживание самих аппаратов ещё даже не задумывалось. Поэтому частично, конечно, это может помочь. Возможность подобной деактивации смартфона — с одной стороны, она действительно делает бесполезными кражи смартфонов, с другой стороны, если уж смартфон украли — вам от этого ни жарко ни холодно: вы в любом случае идёте и покупаете новый аппарат", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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