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Учёные объяснили, почему в Якутске и других городах Сибири так холодно, но люди продолжают там жить

Live Science назвал Якутск самым холодным городом в мире с морозами -60 C°

3:27
Наука

Самый холодный город в мире — Якутск, утверждает Live Science в вышедшей в понедельник статье о сибирских морозах.

Live Science назвал Якутск самым холодным городом в мире с морозами -60 C°
Фото: Wikimedia Commons by Ilya Varlamov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Температура в этом крупном городе (336 200 человек) снижалась до -76 градусов по Фаренгейту (-60 C°). Хотя местные жители заверяют, что бывало ещё холоднее, подтвердить это они не могут, потому что нижний предел термометра ограничен -63 C°.

Якутск — крупнейший город, построенный на вечной мерзлоте — земле, которая не оттаивает по крайней мере два года подряд. По данным строительного журнала SiteNews, большинство зданий в городе стоит на сваях, поэтому выделяемое ими тепло не растапливает замерзшие слои внизу. Тёплый воздух из домов и автомобилей создаёт так называемый "жилой туман", удивляющий туристов.

Как ни странно, по данным BMJ, смертность от переохлаждений и заболеваемость простудой в Якутске не выше, чем в Европе — потому что местные жители знают, как защищаться от экстремальных холодов. "Просто одевайтесь тепло — слоями, как капуста", — сказала Reuters в 2023 году жительница города Нургусун Старостина.

Ещё холоднее в Оймяконе — селе с населением около 500 человек. В 1924 году температура там снижалась до 96,2 °F (-71,2 °C). Как ни странно, Якутск и Оймякон расположены не так уж близко друг к другу. Их разделяют 577 миль (928 километров), а поездка от одного к другому займет около 21 часа.

Так почему же эти два места такие холодные? И почему люди продолжают жить в этих сложных условиях?

В Сибири так холодно из-за "сочетания высокой широты и такой большой территории", — объяснил профессор метеорологии в Университете Миллерсвилля в Пенсильвании Алекс ДеКариа.

Иными словами, обширные площади суши остывают сильнее, а нагреваются хуже. В Сибири свою лепту вносят снежный и ледяной покров, отражающие солнечную радиацию. Зимой там формируется так называемый "Сибирский максимум" — полупостоянная зона высокого давления. "Высокое давление над континентами в высоких широтах обычно известно тем, что там штиль, низкая влажность и чистое небо, что приводит к очень низким температурам поверхности", — рассказал ДеКариа.

Ещё один фактор — топография, добавил старший преподаватель Института исследований атмосферы и системы Земли при Хельсинкском университете Йоуни Ряйсянен. "Эти города находятся в местных долинах, окруженных возвышенностями, вследствие чего в спокойных зимних условиях легко образуются так называемые "озёра холодного воздуха", — пояснил он.

Так почему же люди продолжают жить в этих враждебных сибирских местах?

"Я думаю, люди гордятся тем, где они живут, и изобретательностью, которой они обладают, чтобы успешно выживать в суровых местах", — считает директор Лаборатории энергетики человека в Университете Нотр-Дам биологический антрополог Кара Окобок.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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