Россиянкам рассказали, как по характеру боли в груди определить наличие опухоли

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Онколог Исакова: односторонняя боль в груди у женщин указывает на опухоль

2:17
Наука

Мастодиния, также известная как масталгия, означает боль в молочной железе. Выделяют три типа масталгии, различающихся по характеру боли и причинам.

Онколог Исакова: односторонняя боль в груди у женщин указывает на опухоль
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Односторонняя боль в груди может быть признаком новообразования, рассказала врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова в интервью "Газете.Ru".

Самый распространенный тип боли — циклическая мастодиния. Как пояснила врач, она тесно связана с менструальным циклом. Для этого вида характерны двусторонние боли во второй половине цикла, непосредственно перед менструацией. Эти боли сопровождаются отечностью, нагрубанием и повышенной чувствительностью молочных желез.

"Ациклическая мастодиния — это боль в молочной железе, не связанная с менструальным циклом и гормональными изменениями. Причинами могут быть доброкачественные образования, такие как кисты, прием оральных контрацептивов, мастит, большой размер молочных желез, травмы или перенесенные операции. Для этого вида характерна односторонняя боль в конкретной области железы, но она может быть и двусторонней, например, при большом размере груди. Для диагностики назначают УЗИ или маммографию, а лечение подбирается в зависимости от причины боли", — пояснила врач Исакова.

Особо выделяют экстрамаммарную масталгию — боль в молочной железе, вызванную нарушениями в работе других органов и систем. Часто это связано с заболеваниями позвоночника, суставов, сердца, радикулярным или миалгическим синдромами. Характерна односторонняя боль, которая иногда может быть двусторонней и сопровождаться болями в мышцах.

"Важно отметить, что боль не является основным симптомом злокачественных образований груди. Чтобы не пропустить онкологию на ранних стадиях, необходимо регулярно проходить скрининг — делать маммографию с 40 лет один раз в два года. Если у женщины есть близкие родственницы с диагнозом рака груди, скрининг следует начинать с 40 лет и проводить ежегодно", — рекомендует врач СберЗдоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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