Стало известно, какие напитки могут вызывать рак толстой кишки

Специалисты британского исследовательского центра Cancer Research UK и ученые из Университета Флориды считают, что сахар и таурин в энергетических напитках могут потенциально способствовать развитию рака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0