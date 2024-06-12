Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онколог Исакова: односторонняя боль в груди у женщин указывает на опухоль
Никита Кологривый выплатил все долги ко Дню России
Геркус уверен, что "Локомотив" не сможет удержать Глушенкова от перехода в "Зенит"
Учёные из США выяснили, что омега-3 помогает снижать агрессию
Какими овощами можно угостить собаку: эксперты назвали лучшие варианты
Каковы правила добровольного страхования?
Салат из белой фасоли с заправкой из чеснока и зелени
Дерматолог объяснил, какой SPF должен быть у эффективного солнцезащитного крема
Алика Смехова заявила, что ей нравится играть Бабу-Ягу
Стало известно, какие напитки могут вызывать рак толстой кишки

Daily Mail: энергетические напитки могут повышать риск рака толстой кишки

Наука

Специалисты британского исследовательского центра Cancer Research UK и ученые из Университета Флориды считают, что сахар и таурин в энергетических напитках могут потенциально способствовать развитию рака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Daily Mail: энергетические напитки могут повышать риск рака толстой кишки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

На конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго в июне команда ученых из Университета Флориды представила результаты своего исследования, заявив, что таурин, содержащийся в энергетических напитках, может служить основным источником энергии для бактерий, которые, по их мнению, могут вызывать рак толстой кишки.

Эксперименты на животных показали, что энергетические напитки действительно могут способствовать опасному увеличению числа бактерий, метаболизирующих сульфид H2S в кишечнике. Предполагается, что у людей чрезмерное потребление энергетиков может иметь аналогичные последствия.

Помимо таурина, энергетические напитки часто содержат большое количество сахара. По данным Cancer Research UK, в одной банке Red Bull объемом 250 мл содержится около 27,5 г сахара. Всемирные организации здравоохранения не рекомендуют взрослым потреблять более 25-30 граммов сахара в день.

Некоторые энергетические напитки могут незаметно покрывать почти всю ежедневную норму потребления сахара. Чрезмерное потребление сахара в любых продуктах может привести к ожирению, которое является одним из основных факторов риска развития рака толстой кишки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Российские удары продолжают обнулять военные аэродромы Украины Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Последние материалы
Учёные из США выяснили, что омега-3 помогает снижать агрессию
Какими овощами можно угостить собаку: эксперты назвали лучшие варианты
Каковы правила добровольного страхования?
Daily Mail: энергетические напитки могут повышать риск рака толстой кишки
Салат из белой фасоли с заправкой из чеснока и зелени
Дерматолог объяснил, какой SPF должен быть у эффективного солнцезащитного крема
Алика Смехова заявила, что ей нравится играть Бабу-Ягу
Отельеры рассказали о типичных ошибках туристов при заселении в отель
Как бороться со слизнями на клубнике?
9 секретных опций в машине, о которых многие владельцы даже не догадываются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников