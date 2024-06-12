Стало известно, какие напитки могут вызывать рак толстой кишки

Daily Mail: энергетические напитки могут повышать риск рака толстой кишки

Специалисты британского исследовательского центра Cancer Research UK и ученые из Университета Флориды считают, что сахар и таурин в энергетических напитках могут потенциально способствовать развитию рака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

На конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго в июне команда ученых из Университета Флориды представила результаты своего исследования, заявив, что таурин, содержащийся в энергетических напитках, может служить основным источником энергии для бактерий, которые, по их мнению, могут вызывать рак толстой кишки.

Эксперименты на животных показали, что энергетические напитки действительно могут способствовать опасному увеличению числа бактерий, метаболизирующих сульфид H2S в кишечнике. Предполагается, что у людей чрезмерное потребление энергетиков может иметь аналогичные последствия.

Помимо таурина, энергетические напитки часто содержат большое количество сахара. По данным Cancer Research UK, в одной банке Red Bull объемом 250 мл содержится около 27,5 г сахара. Всемирные организации здравоохранения не рекомендуют взрослым потреблять более 25-30 граммов сахара в день.

Некоторые энергетические напитки могут незаметно покрывать почти всю ежедневную норму потребления сахара. Чрезмерное потребление сахара в любых продуктах может привести к ожирению, которое является одним из основных факторов риска развития рака толстой кишки.