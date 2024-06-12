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Ученые разработали новый метод восстановления клеток сердца

JCl: повышенное потребление глюкозы клетками сердца ускоряет заживление органа

1:50
Наука

Ученые из Детского научно-исследовательского института Стэнли Манна разработали новый метод регенерации сердца путем стимуляции потребления глюкозы клетками органа. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCl).

JCl: повышенное потребление глюкозы клетками сердца ускоряет заживление органа
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот инновационный метод основан на восстановлении кардиомиоцитов — мышечных клеток, ответственных за сокращение сердечной мышцы. Повреждение этих клеток, которое может быть врожденным или возникнуть в результате сердечного приступа, ведет к ухудшению функции сердца и является причиной пороков сердца.

В ходе экспериментов на мышах ученые удалили связанный с митохондриями ген UQCRFS1 в сердцах взрослых грызунов, приводя их клетки к эмбриональному состоянию. Результаты показали, что у мышей с поврежденной сердечной тканью началась регенерация клеток после подавления UQCRFS1.

Также было обнаружено, что клетки миокарда начали потреблять больше глюкозы, как это делают кардиомиоциты плода в утробе матери. Ученые объяснили, что за счет более эффективного использования глюкозы клетки сердца могут восстанавливаться без необходимости задействовать энергию из митохондрий.

По словам исследователей, возврат клеток миокарда к эмбриональному состоянию позволяет им воспроизводить необходимые для успешного деления паттерны активности. В настоящее время ученые планируют выяснить, возможно ли добиться аналогичного эффекта без генетических манипуляций.

Эффективное использование глюкозы измененными кардиомиоцитами может стать основой для новых методов регенерации миокарда после сердечных приступов и лечения пороков сердца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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