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На Землю обрушился сильнейший радиационный шторм за семь лет

SWPC: Солнце отправило к Земле крупнейший радиационный выброс с 2017 года

1:32
Наука

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США зарегистрировали самый сильный с 2017 года радиационный шторм, вызванный очередной мощной вспышкой на Солнце. Об этом сообщается на официальном сайте SWPC.

SWPC: Солнце отправило к Земле крупнейший радиационный выброс с 2017 года
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным ученых, причиной выброса стало огромное солнечное пятно AR3697, которое ранее породило серию мощных извержений за последние десятилетия. В субботу, 8 июня, AR3697 произвело вспышку класса M9.7, согласно информации SWPC.

Несмотря на то, что вспышки класса M в 10 раз слабее самых мощных вспышек класса X, недавнее возмущение на Солнце вызвало радиационный шторм высшего класса S. Это привело к масштабным отключениям радиосвязи в северном полярном регионе.

Солнечная радиация представляет собой быстро движущиеся протоны и ионы, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, перемещаясь к полюсам и поглощая коротковолновые радиосигналы.

Согласно прогнозу SWPC, ожидается, что в ближайшие несколько дней солнечная активность будет колебаться от незначительного до умеренного уровня, так как пятно AR3697 выйдет из поля зрения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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