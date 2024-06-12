Меценаты и жены гладиаторов: стали известны судьбы уцелевших при извержении Везувия римлян

Международная группа ученых подвела итоги исследования, касающегося выживших жителей римских городов Помпеи и Геркуланум, уничтоженных извержением вулкана Везувий в 79 году н. э. Об этом сообщает научное издание The Conversation.
По словам американского археолога из Университета Майами Стивена Така, долгое время считалось, что катастрофа практически полностью уничтожила население Помпей и Геркуланума, похоронив их под слоем пепла и обломков. Однако недавние открытия показали, что значительное число римлян смогло выжить во время этого бедствия.
Согласно историческим источникам, в Помпеях проживало около 30 тыс. человек, а в Геркулануме — около 5 тыс. Оба города процветали благодаря торговле и развитому производству.
Стивен Так отметил, что работа по поиску выживших при извержении Везувия длилась восемь лет и привела к обнаружению более 200 человек, обосновавшихся в 12 городах в окрестностях Везувия.
Некоторые беженцы смогли начать новую жизнь. Например, семья Калтилий переехала в Остию, крупный порт к северу от Помпей, где переселенцы основали храм египетского божества Сераписа, покровителя земледелия, изображавшегося с корзиной зерна на голове.
Члены семьи Калтилий вступили в браки с представителями другой семьи беженцев из Помпей, Мунатиусами.
Однако другие выжившие в катастрофе Везувия столкнулись с трудностями. Жительница Помпеи Фабия Секундина добралась до Путеолов и стала женой гладиатора Ретиария Аквариуса. Однако ее муж умер в 25 лет, оставив Фабию в тяжелом финансовом положении.
Три другие семьи из Помпей переселились в небогатую общину Нуцерия, где вели скромную жизнь. Одна из этих семей, Масури, взяла к себе мальчика-сироту по имени Авианиус Фелисио в качестве приемного сына.
По словам ученых, несмотря на трудные обстоятельства, большинство мигрантов заботились и поддерживали друг друга, а также делали пожертвования в храмы и гражданские учреждения своих новых мест проживания.
Население городов, принявших беженцев из Помпей и Геркуланума, радушно встретило новых соседей и не дискриминировало их.
Исследователи подчеркнули, что этот исторический пример из эпохи Римской империи может служить положительной моделью для современности.
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