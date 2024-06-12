Ученые выяснили, что управление стрессом улучшает контроль сахара в крови

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что управление эмоциями и снижение стресса способствуют улучшению контроля уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом, повышая эффективность лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care.
В исследовании приняли участие 276 взрослых добровольцев с сахарным диабетом, которые были разделены на три группы.
Первая группа посещала виртуальные образовательные семинары, посвященные практическим аспектам жизни с диабетом, включая лечение и особенности заболевания, на протяжении трех-четырех месяцев.
Вторая группа обучалась справляться с эмоциональным напряжением, связанным с болезнью. Третья группа использовала комбинированный подход.
Все три программы привели к клинически значимому снижению диабетического дистресса (тревожности по поводу лечения и риска осложнений) и уровня гемоглобина A1C, показателя контроля уровня глюкозы. Однако наибольшую эффективность показал комбинированный метод, сочетающий образовательные семинары и техники управления стрессом.
У участников третьей группы уровень A1C снизился значительно сильнее, чем у других добровольцев.
По мнению ученых, управление эмоциональным напряжением является эффективным способом повышения результативности лечения диабета.
В сочетании с информированием о специфике болезни снижение стресса может существенно улучшить здоровье людей с этим заболеванием.
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