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Загрязнение среды микропылью унесло сотни миллионов жизней за 40 лет, выяснили ученые

EnvInt: мелкие частицы связаны с 135 млн летальных исходов в мире с 1980 года

2:54
Наука

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре провели исследование, посвященное глобальным потерям среди населения за последние 40 лет, вызванным воздействием твердых микрочастиц. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environment International (EnvInt).

EnvInt: мелкие частицы связаны с 135 млн летальных исходов в мире с 1980 года
Фото: panoramio.com by Ilya Makarov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Твердые микрочастицы PM 2,5 (размером 2,5 микрометра и меньше) образуются из выхлопов транспортных средств, выбросов промышленности и природных источников, таких как лесные пожары и пыльные бури.

Из-за своего малого размера PM 2,5 легко попадают в воздух и проникают глубоко в легкие, вызывая серьезные проблемы со здоровьем, особенно у уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и лица с хроническими респираторными заболеваниями.

Согласно исследованию, загрязнение воздуха микрочастицами с 1980 по 2020 год привело к 135 миллионам преждевременных смертей.

По оценкам ученых, треть (33,3%) этих смертей была вызвана инсультами, еще треть (32,7%) — ишемической болезнью сердца, а оставшаяся часть — хронической обструктивной болезнью легких, инфекциями нижних дыхательных путей и раком легких.

Чтобы оценить влияние PM 2,5 на уровень смертности, исследователи изучили спутниковые данные NASA о концентрации микрочастиц в атмосфере Земли и проанализировали статистику заболеваемости и смертности от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды.

За последние 40 лет в мире произошло 363 крупных случая загрязнения воздуха, в среднем девять эпизодов в год. Продолжительность каждого эпизода варьировалась от двух до девяти месяцев. 2002 год оказался рекордным по количеству эпизодов загрязнения воздуха (15 случаев), за ним следовали 2004 и 2006 годы (по 14 случаев).

Согласно оценкам, в период с 1980 по 2020 год наибольшее количество преждевременных смертей, связанных с загрязнением твердыми частицами, было зафиксировано в Азии — 98,1 миллиона, в том числе в Китае и Индии — 49,0 миллиона и 26,1 миллиона смертей соответственно.

В Пакистане, Бангладеш, Индонезии и Японии также наблюдалось значительное количество смертей, связанных с PM 2,5 — от 2 до 5 миллионов в каждой из этих стран.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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