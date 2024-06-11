Ученые разработали ИИ-переводчик собачьего лая на язык человека

arXiv: создана нейросеть, расшифровывающая сигналы собачьего лая и рычания

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Мичиганского университета в США и Национального института астрофизики, оптики и электроники в Мексике разработала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный интерпретировать звуки, издаваемые собаками. Исследование опубликовано на портале arXiv, который содержит нерецензированные научные материалы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Результаты проекта были представлены на конференции по компьютерной лингвистике и языковым ресурсам.

Ученые собрали данные о лае 74 собак. Животные, в возрасте от пяти до 84 месяцев, со средним возрастом 35 месяцев, в основном принадлежали к породам чихуахуа, французские пудели и шнауцеры.

Для эксперимента собак подвергали различным стимулам, чтобы вызвать разные типы вокализации. Эти стимулы включали ситуации с присутствием незнакомца, игровые взаимодействия, ласковые разговоры хозяев и имитацию нападения на хозяина. Затем аудиозаписи разбили на фрагменты длительностью от 0,3 до пяти секунд и вручную аннотировали в зависимости от контекста.

В основе анализа лежала сложная модель искусственного интеллекта Wav2Vec2, изначально созданная для распознавания человеческой речи.

Исследователи адаптировали эту модель для работы с их набором данных о собачьих вокализациях, решая несколько задач. В эти задачи входили: идентификация отдельных собак по лаю, определение породы по вокализации, предсказание пола собаки и соотнесение лая с конкретным контекстом.

ИИ показал способность распознавать отдельных собак по лаю с точностью 50%. Также он научился отличать агрессивный лай от обычного.

"Наши результаты показывают, что звуки и модели, использованные для анализа человеческой речи, могут быть применены для понимания акустических моделей других звуков, таких как вокализация животных", — отметили авторы исследования.