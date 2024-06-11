Ученые разработали ИИ-переводчик собачьего лая на язык человека

Международная группа ученых из Мичиганского университета в США и Национального института астрофизики, оптики и электроники в Мексике разработала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный интерпретировать звуки, издаваемые собаками. Исследование опубликовано на портале arXiv, который содержит нерецензированные научные материалы.
Результаты проекта были представлены на конференции по компьютерной лингвистике и языковым ресурсам.
Ученые собрали данные о лае 74 собак. Животные, в возрасте от пяти до 84 месяцев, со средним возрастом 35 месяцев, в основном принадлежали к породам чихуахуа, французские пудели и шнауцеры.
Для эксперимента собак подвергали различным стимулам, чтобы вызвать разные типы вокализации. Эти стимулы включали ситуации с присутствием незнакомца, игровые взаимодействия, ласковые разговоры хозяев и имитацию нападения на хозяина. Затем аудиозаписи разбили на фрагменты длительностью от 0,3 до пяти секунд и вручную аннотировали в зависимости от контекста.
В основе анализа лежала сложная модель искусственного интеллекта Wav2Vec2, изначально созданная для распознавания человеческой речи.
Исследователи адаптировали эту модель для работы с их набором данных о собачьих вокализациях, решая несколько задач. В эти задачи входили: идентификация отдельных собак по лаю, определение породы по вокализации, предсказание пола собаки и соотнесение лая с конкретным контекстом.
ИИ показал способность распознавать отдельных собак по лаю с точностью 50%. Также он научился отличать агрессивный лай от обычного.
"Наши результаты показывают, что звуки и модели, использованные для анализа человеческой речи, могут быть применены для понимания акустических моделей других звуков, таких как вокализация животных", — отметили авторы исследования.
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