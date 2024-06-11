Открытие века: бактерии в крови – причина психоза, утверждают ученые

Frontiers in Psychiatr: выявлена связь между бактерией Bartonella и психозом

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование американских ученых, опубликованное на портале Frontiers in Psychiatry, выявило возможную связь между присутствием ДНК бактерии рода Bartonella в крови и развитием психоза у людей.

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Учёные предположили, что некоторые инфекционные агенты, включая бактерии, могут способствовать развитию психоза. Они обнаружили, что у людей с психозом чаще присутствует ДНК бактерии Bartonella в крови по сравнению с теми, кто не страдает психозом.

Для исследования использовались несколько методов, включая непрямой иммунофлуоресцентный анализ (ИФА) для определения антител к бактерии Bartonella и полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для обнаружения её ДНК в крови. В исследовании приняли участие 116 человек, разделённых на группы с психозом и без него.

Результаты показали, что у взрослых с психозом обнаружение ДНК бактерии Bartonella в крови происходило значительно чаще (43,2%), чем у контрольной группы (14,3%). Были обнаружены разные виды Bartonella, что свидетельствует о разнообразии этой группы бактерий.

Исследование подчёркивает необходимость дальнейших изысканий в данной области. Авторы отмечают, что исследования с более крупными выборками и изучение других потенциальных инфекций могут помочь глубже понять связь между инфекциями и психозом.

Эти выводы открывают новые возможности для понимания механизмов психоза и могут привести к разработке новых методов профилактики и лечения этого серьёзного психического расстройства.