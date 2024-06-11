Шокирующая правда о слезах: что происходит с вашим телом, когда вы плачете

Учёные выяснили, вредно ли для здоровья плакать

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Слезы выполняют несколько важных функций в организме: защищают глаза от повреждений, увлажняют их и помогают выражать эмоции.

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По информации iXBT.com, слезы человека содержат разнообразные вещества, включая воду, масла, слизь, белки, антитела и гормоны. Благодаря этому они увлажняют роговицу, предотвращая ее пересыхание. Эту роль выполняют базальные слезы, которые можно назвать смазкой для глаз.

Второй тип слез — рефлекторные, которые возникают в ответ на внешние раздражители, такие как пыль, едкий дым или резкие запахи.

И, наконец, существуют эмоциональные слезы, которые появляются из-за чувств, стресса, радостных или печальных событий. Они содержат повышенное количество стрессовых гормонов, сигнализируя о нашем внутреннем состоянии.

Слезы посылают особые химические сигналы, которые могут восприниматься окружающими, что объясняет стремление успокоить плачущего. Несмотря на то что в некоторых культурах слезы считаются признаком слабости, для большинства людей это не так.

Исследования показывают, что подавление слез и плача негативно сказывается на психическом состоянии и здоровье в целом. Когда человек позволяет себе плакать, ему легче справиться с эмоциями, что подтверждено многочисленными исследованиями.