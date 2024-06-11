Секретное оружие NASA в борьбе за животных: спасение тигров и слонов спутниками

NASA использует мощные спутники для наблюдения за исчезающими видами

Сместив внимание с космоса на Землю, NASA помогает экологам защищать находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как тигры и слоны, с помощью своих мощных спутников.

Фото: Официальный сайт Nasa is licensed under public domain

По данным NASA, утрата среды обитания является крупнейшей угрозой для многих видов на нашей планете. Тигры и слоны находятся под серьезной угрозой исчезновения из-за изменений в окружающей среде.

Ученые выяснили, что тигры потеряли 93% своей среды обитания за последние 150 лет, и в мире осталось менее 4000 этих величественных хищников.

Однако данные со спутников NASA вселяют надежду, показывая подходящие места обитания для этих животных, к которым они сейчас не имеют доступа. Инфракрасные и спектрорадиометрические изображения позволяют отслеживать состояние растительности практически в реальном времени.

Благодаря работе NASA экологи и ученые могут определить наиболее подходящие места обитания и миграционные коридоры для таких животных, как азиатские слоны, что помогает уменьшить конфликты с людьми.

Помощь NASA также распространяется на защиту видов, находящихся под угрозой, на государственных землях США, таких как пустынная черепаха Мохаве, шалфейные тетерева и снежный баран.

Эти исследования оказывают бесценную помощь биологам, позволяя им быстрее и эффективнее реагировать на угрозы благодаря данным, собранным спутниками NASA.