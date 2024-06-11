Загадка древнего мира: уникальные находки подводных археологов у берегов Гудаута

Археологи нашли фрагменты древнего сооружения у побережья Абхазии

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Севастопольского государственного университета сделала захватывающее открытие во время подводной археологической экспедиции у берегов Абхазии.

Фото: unsplash.com by Thierry Meier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С помощью специального оборудования и водолазов они провели исследования в водах городов Гудаута и Сухум.

"В 1970–1980 годах здесь была обнаружена античная стела, которая сейчас находится в Сухумском государственном музее. В этом же районе на глубине 2,4 метра мы нашли остатки кладки полукруглого сооружения. Вероятно, это башня с пристроенными стенами, сделанная из крупной гальки на известковом растворе с включением керамики", — рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры Севастопольского государственного университета и заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

Открытие в Сухумской бухте, возможно связанное с древним городом Диоскурией, привлекло особое внимание археологов. Ограниченная видимость и сложные условия затруднили исследование, но планируется более тщательное обследование в ближайшие годы.

В водах Гудаута обнаружены многочисленные античные и средневековые сосуды, а также 11 потенциально значимых подводных объектов, которые будут детально изучены.

Эта экспедиция стала частью масштабного проекта по изучению истории мореплавания и торговли в Средиземноморье в древности и средневековье.

"Например, на глубине 48-50 метров, на расстоянии 4,5-5 км от берега была найдена амфора. Вероятно, она была частью груза корабля, потерпевшего крушение. Мы обследовали большую площадь, чтобы локализовать место крушения и выявить этот археологический объект, который может иметь большую ценность", — отметил Лебединский.

Результаты исследования были представлены на научной конференции в Севастополе, где ученые поделились своими открытиями с коллегами из разных стран.