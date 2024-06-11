Ученые выяснили, что люди с негативным взглядом на жизнь чаще откладывают важные дела

Учёные из Токийского университета установили, что люди с оптимистичным взглядом на будущее менее склонны откладывать важные дела на потом. В то время как пессимисты чаще подвержены прокрастинации. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
В исследовании приняли участие 296 японцев. После проведения специальных тестов и опросов участников разделили на четыре группы в зависимости от уровня их оптимизма или пессимизма. Затем испытуемых попросили рассказать, как часто они прокрастинируют, откладывая важные дела.
Прокрастинация как эмоциональное и психологическое состояние отличается от лени и отдыха. В период отдыха человек восстанавливает энергию, не задумываясь о выполнении задач. Лень характеризуется полным отсутствием желания приступать к делам.
Прокрастинирующий же человек намеревается выполнить важные и срочные задачи, но по каким-то причинам не может начать. Это откладывание задач впоследствии приводит к чувству вины, снижению продуктивности и заниженной самооценке.
Результаты показали, что оптимистично настроенные люди реже становятся серьёзными прокрастинаторами. Учёные предполагают, что позитивное мышление может снижать уровень стресса, способствующий возникновению стойкого желания откладывать дела на потом.
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