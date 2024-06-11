Ученые выяснили, что люди с негативным взглядом на жизнь чаще откладывают важные дела

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Scientific Reports: пессимисты чаще откладывают важные дела

1:32
Наука

Учёные из Токийского университета установили, что люди с оптимистичным взглядом на будущее менее склонны откладывать важные дела на потом. В то время как пессимисты чаще подвержены прокрастинации. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Scientific Reports: пессимисты чаще откладывают важные дела
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании приняли участие 296 японцев. После проведения специальных тестов и опросов участников разделили на четыре группы в зависимости от уровня их оптимизма или пессимизма. Затем испытуемых попросили рассказать, как часто они прокрастинируют, откладывая важные дела.

Прокрастинация как эмоциональное и психологическое состояние отличается от лени и отдыха. В период отдыха человек восстанавливает энергию, не задумываясь о выполнении задач. Лень характеризуется полным отсутствием желания приступать к делам.

Прокрастинирующий же человек намеревается выполнить важные и срочные задачи, но по каким-то причинам не может начать. Это откладывание задач впоследствии приводит к чувству вины, снижению продуктивности и заниженной самооценке.

Результаты показали, что оптимистично настроенные люди реже становятся серьёзными прокрастинаторами. Учёные предполагают, что позитивное мышление может снижать уровень стресса, способствующий возникновению стойкого желания откладывать дела на потом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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