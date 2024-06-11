Революция в медицине: вакцина против рака показала невероятные результаты

Российская вакцина от рака успешно протестирована

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В нашей стране успешно завершилось первое тестирование вакцины против всех видов рака. Испытания проводились на мышах, которым искусственно вводили меланому.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как сообщил академик РАН и глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Газете. Ru, в ходе эксперимента одной группе мышей вводили вакцину, а другой — нет. На 15-й день, когда у грызунов активировалась иммунная система, специалисты заметили значительную разницу в размерах опухолей у вакцинированных и невакцинированных мышей.

Вакцинированные мыши выжили, тогда как невакцинированные погибли на 19-22 день.

Гинцбург отметил, что разработана универсальная технология, которая может решать различные проблемы онкологии. Терапевтическая вакцина, созданная на основе мРНК-технологий, аналогично препаратам от COVID-19, будет вводиться уже больным онкологическими заболеваниями с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Вакцину будут вводить внутримышечно или непосредственно в опухоль. Введение с помощью капельницы специалисты исключили из-за значительного воздействия на печень пациента.