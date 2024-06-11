Учёные нашли способ выявить деменцию за несколько лет до проявления симптомов

Nature: МРТ-тест выявляет признаки деменции за несколько лет до ее проявления

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали новый метод раннего прогнозирования деменции с точностью более 80%. Этот метод представляет собой тест на основе МРТ. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своей работе ученые сосредоточились на изучении сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ), которая активна, когда человек не выполняет внешние задачи и находится в состоянии бездействия. Используя данные МРТ 1,1 тыс. добровольцев, они выявили изменения в СПРРМ, анализируя корреляцию мозговой активности.

В ходе исследования, после непродолжительного периода наблюдения, у 81 участника была диагностирована деменция.

Ученые применили алгоритмы искусственного интеллекта для выявления общих факторов и закономерностей среди тех, у кого развилось заболевание. Они обнаружили, что нарушения связи между компонентами СПРРМ могут свидетельствовать о деменции задолго до появления первых симптомов.

Результаты также показали, что 10-минутное МРТ-сканирование может предсказать начало деменции примерно за 3,7 года до появления первых симптомов с точностью 80%.