Учёные нашли способ выявить деменцию за несколько лет до проявления симптомов

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали новый метод раннего прогнозирования деменции с точностью более 80%. Этот метод представляет собой тест на основе МРТ. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Mental Health.
В своей работе ученые сосредоточились на изучении сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ), которая активна, когда человек не выполняет внешние задачи и находится в состоянии бездействия. Используя данные МРТ 1,1 тыс. добровольцев, они выявили изменения в СПРРМ, анализируя корреляцию мозговой активности.
В ходе исследования, после непродолжительного периода наблюдения, у 81 участника была диагностирована деменция.
Ученые применили алгоритмы искусственного интеллекта для выявления общих факторов и закономерностей среди тех, у кого развилось заболевание. Они обнаружили, что нарушения связи между компонентами СПРРМ могут свидетельствовать о деменции задолго до появления первых симптомов.
Результаты также показали, что 10-минутное МРТ-сканирование может предсказать начало деменции примерно за 3,7 года до появления первых симптомов с точностью 80%.
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