Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Армянская окрошка: один из самых лёгких и диетических летних супов
ИИ может создать новые риски для финансовой отрасли
Три натуральных рецепта тинтов для губ: красота из свеклы, клубники и граната
Валерий Карпин считает, что может покинуть сборную РФ по футболу этим летом
Стало известно, как отучить кошку драть обои и мебель
Россия вошла в топ-10 стран по тратам на туризм в 2023 году
Почему июньская подкормка так важна для чеснока
Новый законопроект: защита пожилых людей при дарении жилья чужим людям
Алла Пугачёва готова выступать за рубежом: слухи о финансовых трудностях
Необъяснимый космический феномен: повторяющийся сигнал сбил с толку лучших астрономов мира

Учёные зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса

1:05
Наука

Австралийские ученые Маниша Калеб и Эмиль Ленк обнаружили необычный повторяющийся сигнал из космоса. Они опубликовали свои наблюдения в издании Conversation.

Учёные зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса
Фото: Flickr by Adam Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Недавно мы зафиксировали сигнал, который не похож ни на что из ранее виденного астрономами. Сигнал длится почти час, что является самым продолжительным из всех зарегистрированных, и демонстрирует различные характеристики: иногда это длинные яркие вспышки, иногда быстрые слабые импульсы, а порой вообще отсутствует," — пишут исследователи.

Этот необычный сигнал был зафиксирован телескопом, расположенным в штате Западная Австралия.

Ученые уточняют, что подобные сигналы могут исходить от нейтронных звезд, однако их цикл обычно не бывает таким продолжительным.

Калеб и Ленк признались, что пока не могут точно определить природу сигнала. По их мнению, это может быть очень необычная нейтронная звезда, но они также не исключают и другие возможные объяснения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Последние материалы
Соя способна снизить высокий уровень сахара в крови
Защита от мошенничества: как избежать подставных аварий на дорогах
Учёные зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса
Рыбная ботвинья со щавелем и крапивой: готовим её из филе белой рыбы
Впервые с 2019 года ЕЦБ снижает процентные ставки
Топ 3 самых умных пород собак
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады "Формулы-1"
Какие же соки лучше всего выбрать для сияющей кожи?
Словенские визовые центры будут закрыты на июль
На что влияет год постройки дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников