Необъяснимый космический феномен: повторяющийся сигнал сбил с толку лучших астрономов мира

Учёные зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские ученые Маниша Калеб и Эмиль Ленк обнаружили необычный повторяющийся сигнал из космоса. Они опубликовали свои наблюдения в издании Conversation.

Фото: Flickr by Adam Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Недавно мы зафиксировали сигнал, который не похож ни на что из ранее виденного астрономами. Сигнал длится почти час, что является самым продолжительным из всех зарегистрированных, и демонстрирует различные характеристики: иногда это длинные яркие вспышки, иногда быстрые слабые импульсы, а порой вообще отсутствует," — пишут исследователи.

Этот необычный сигнал был зафиксирован телескопом, расположенным в штате Западная Австралия.

Ученые уточняют, что подобные сигналы могут исходить от нейтронных звезд, однако их цикл обычно не бывает таким продолжительным.

Калеб и Ленк признались, что пока не могут точно определить природу сигнала. По их мнению, это может быть очень необычная нейтронная звезда, но они также не исключают и другие возможные объяснения.