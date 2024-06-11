Необъяснимый космический феномен: повторяющийся сигнал сбил с толку лучших астрономов мира

Австралийские ученые Маниша Калеб и Эмиль Ленк обнаружили необычный повторяющийся сигнал из космоса. Они опубликовали свои наблюдения в издании Conversation.
"Недавно мы зафиксировали сигнал, который не похож ни на что из ранее виденного астрономами. Сигнал длится почти час, что является самым продолжительным из всех зарегистрированных, и демонстрирует различные характеристики: иногда это длинные яркие вспышки, иногда быстрые слабые импульсы, а порой вообще отсутствует," — пишут исследователи.
Этот необычный сигнал был зафиксирован телескопом, расположенным в штате Западная Австралия.
Ученые уточняют, что подобные сигналы могут исходить от нейтронных звезд, однако их цикл обычно не бывает таким продолжительным.
Калеб и Ленк признались, что пока не могут точно определить природу сигнала. По их мнению, это может быть очень необычная нейтронная звезда, но они также не исключают и другие возможные объяснения.
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