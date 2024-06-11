Стало известно, как эффективно худеть при нехватке времени на тренировки

The Conversation: комплексные упражнения помогают сократить тренировочное время

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Выполнение комплексных упражнений, таких как приседания и отжимания, позволяет тренировать все тело за одно занятие. Этот подход способствует экономии времени и эффективному снижению веса, сообщают спортивные физиологи Мэнди Хагстром и Анураг Пандит из Университета Нового Южного Уэльса для издания The Conversation.

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Эксперты поясняют, что упражнения делятся на две категории — изолирующие и комплексные. Изолирующие упражнения задействуют один сустав и одну группу мышц, например, сгибания рук со штангой или махи ногами.

Комплексные упражнения вовлекают в работу несколько суставов и группы мышц одновременно, такие как приседания, выпады, жим лежа и отжимания.

По словам физиологов, комплексные упражнения, благодаря нагрузке на несколько мышечных групп, позволяют быстро и эффективно тренировать тело. Несмотря на то, что изолирующие упражнения также способствуют похудению, увеличению силы и мышечной массы, они требуют больше времени для выполнения.

Комплексные упражнения, напротив, позволяют сократить продолжительность тренировки.

Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса также отмечают, что укрепление мышц с помощью комплексных упражнений способствует здоровому старению и предотвращает возрастную слабость, связанную с потерей мышечной массы.

Кроме того, комплексные упражнения оказывают значительное положительное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы.