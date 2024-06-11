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Тайна прошлого раскрыта: ледниковые периоды могли быть вызваны космическим облаком

Астрофизики: 2 миллиона лет назад Землю поглотило огромное облако

3:11
Наука

Международная группа астрофизиков провела моделирование событий, которые могли бы вызвать резкие изменения климата на Земле. Они пришли к выводу, что около двух миллионов лет назад наша планета испытала сильное воздействие холодных межзвездных облаков.

Астрофизики: 2 миллиона лет назад Землю поглотило огромное облако
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy и кратко освещены на сайте Phys. org. Авторы статьи отмечают, что Земля два миллиона лет назад значительно отличалась от сегодняшней. С тех пор планета несколько раз переживала ледниковые периоды, после которых происходили значительные изменения в видовом составе.

Ученые давно предполагают, что ледниковые периоды возникают циклически по ряду причин, таких как изменение наклона и скорости вращения планеты, тектоника плит, извержения вулканов и колебания уровня углекислого газа в атмосфере.

Однако в новом исследовании предложена еще одна причина. Команда под руководством Мерав Офер, профессора астрономии Бостонского университета, представила доказательства, что около двух миллионов лет назад Солнечная система столкнулась с гигантским межзвездным облаком.

Моделирование показало, что облако могло быть очень плотным и замедлить распространение солнечного ветра. Это означало, что до Земли могло поступать меньше солнечной радиации.

Солнечная система окружена плазменным щитом, исходящим от Солнца, который состоит из постоянного потока заряженных частиц, называемого солнечным ветром. Этот ветер простирается далеко за пределы Плутона и образует гигантский пузырь, защищающий планеты от радиации и галактических лучей, способных изменить ДНК.

В новом исследовании утверждается, что около двух миллионов лет назад Земля и другие планеты Солнечной системы на короткое время оказались вне этой защиты.

"Наша статья первой количественно показала, что столкновение Солнца с чем-то за пределами Солнечной системы могло повлиять на климат Земли", — говорит Офер. "Звезды не только движутся, но и сталкиваются с радикальными изменениями".

Компьютерные модели помогли определить, где находилось Солнце два миллиона лет назад, какой была тогда гелиосфера и Солнечная система. Оказалось, что рядом с Солнечной системой была цепочка огромных, плотных и очень холодных облаков, состоящих в основном из атомов водорода.

Моделирование показало, что одно из этих облаков могло столкнуться с гелиосферой. Если это произошло, Земля подверглась воздействию межзвездной среды, где газ и пыль смешивались с остатками взорвавшихся звезд, включая железо и плутоний.

Эту теорию подтверждает наличие изотопов железа и плутония, найденных на Земле, особенно на дне океанов. Их возраст совпадает с температурными рекордами, указывающими на период самого сильного охлаждения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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