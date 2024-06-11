Назван неочевидный фактор здорового старения

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Nature: состав микробиома кишечника предопределяет здоровое старение

1:42
Наука

Исследователи из Шанхайского университета Цзяотун (Shanghai Jiao Tong University) установили, что уменьшение количества бактерий рода Prevotella связано с уменьшением риска сердечного приступа у пожилых людей. В то же время, сокращение числа бактерий рода Bacteroides ассоциируется с возрастным ослаблением иммунной системы.

Nature: состав микробиома кишечника предопределяет здоровое старение
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

Эти выводы опубликованы в журнале Nature Medicine.

В исследовании участвовали добровольцы в возрасте от 40 до 93 лет. Ученые собрали данные о демографических характеристиках участников, их медицинских историях и образе жизни.

Затем анализировали состав микробиома кишечника каждого участника, используя образцы кала. Всего было изучено 55 различных видов микробов.

Исследование показало, что "молодой" микробиом кишечника, характеризующийся снижением численности Prevotella, способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей с метаболическими нарушениями, независимо от приема лекарств, диетических привычек, уровня образования, пола, возраста или образа жизни.

Также были выявлены возрастные изменения микробиома кишечника, такие как значительное сокращение видов Bacteroides и увеличение разнообразия факультативно-анаэробных бактерий из родов Enterobacteriaceae и Streptococcus.

Ученые предположили, что активация воспалительных путей, связанная с этими изменениями, может приводить к ослаблению иммунитета, ухудшению пищеварения и других физиологических функций с возрастом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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